Zum Artikel "Start in die Zukunft des Weinbaus" vom 21. April erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Nun, „nicht weniger als die Existenz und die Zukunft des Iphöfer Weinbaus steht auf dem Spiel.“

Iphofen und zwei weitere Weinbaukommunen bekommen die massive Förderung mit ebensolchen Forderungen des Freistaates.

Wie wird versucht, dem Klimawandel, den ansteigenden Temperaturen und der Wasserknappheit zu begegnen? Klotzen statt angepasste Maßnahmen, wie so oft.

Aber wie kommen eigentlich viele andere Winzer ohne Bewässerung klar.

Ich denke, sie gehen mit der wichtigen Ressource Boden ganz anders um. Dieser wird behutsam bearbeitet, sodass Humus gepflegt wird und somit eine lebendige vielfältige Bodenfauna in einer Symbiose mit den Rebstöcken entsteht. Natürlicher Bodenaufbau kann ein Vielfaches an Wasser aufnehmen und speichern. Das ist anerkannter Konsens – überall. Weinreben sind Tiefwurzler, holen ihr Wasser in tieferen Schichten, nur sehr kleine Mengen an der Oberfläche.

Im industriellen Weinbau hingegen ist gedanklich dafür scheinbar kein Platz und deshalb muss eine große Lösung her.

Das geplante Speicherbecken für 195 000 m³ hat bei angenommener Tiefe von vier Metern Abmessungen von beispielsweise 250 mal 250 Metern. Das könnte, wenn schon unverzichtbar, auch ein organisch sich einfügender Landschaftssee werden. Ist sicherlich nicht angedacht. Quadratisch, praktisch, einen Zaun rundherum und gut ist es.

Diese Projekte werden vollmundig als „Invest für mehrere Generationen“ tituliert und verkauft, d.h. quasi für die nächsten 20 bis 50 Jahre. Jeder, der sich mit dem rasanten Klimawandel nur ansatzweise beschäftigt, ist sich im Klaren, wir wissen nicht, was bei uns in den nächsten fünf Jahren abgehen wird. Die Veränderungen werden rasant sein.

Werner Hund

97340 Marktbreit