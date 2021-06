Zum Artikel "Keiner will sie, jeder braucht sie" zum Thema Sand- und Kiesgruben vom 14. Juni:

Viele Anwohner an derzeitigen und zukünftig geplanten Gruben bzw. an den tangierten Fahrtwegen könnten sich (vielleicht) mit einer weiteren Ausbaggerung arrangieren, wenn: Ja – wenn manche Firmen sich auch an die zeitlich, genehmigten Ausbeutepläne und an den Zeitraum der Wiederverfüllung halten würden.

Die Firma LZR hatte sich in der Vergangenheit sehr oft nicht daran gehalten. Ältestes Beispiel in Volkach ist in der Dimbacher Straße der kleine Baggersee gegenüber der Tankstelle. In Astheim an der ehemaligen Bördleingrube ebenfalls nicht und schon gar nicht in Fahr am Elgersheimer Hof. Dort ist zum Beispiel die Firma Beuerlein ein Vorzeigebeispiel. Ausbeuten und zeitnah wieder verfüllen.

Viele Löcher aufreißen statt eine Grube ausbeuten und zeitnah wiederfüllen – so geht das gar nicht. Bei so einem Geschäftsgebaren müssen manche Firmen auch zukünftig mit dem massiven Widerstand der Mainschleifenbewohner rechnen.

Ingrid Dusolt

97332 Volkach