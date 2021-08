Zum kürzlich veröffentlichten Artikel "Container sollen weichen" erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Etwas verwunderlich erscheint mir der Bericht in der Tageszeitung über Beschwerden wegen des Containerstellplatzes unterhalb der Neuen Mainbrücke in Kitzingen. Gerade einmal zwei Jahre nach dem Bezug der neuen Top-Wohnanlage in der Glauberstraße müssen laut dem gegründeten Anwohnerbeirat diese Container aus Lärm- und Geruchsgründen verschwinden.

Bei unserer Bürgerversammlung am Etwashäuser Bahnhof wurde uns als Anwohner bei unseren Bedenken zu der geplanten Errichtung der neuen Gartenstadt vom Herrn Oberbürgermeister erklärt, wir wohnen als Anlieger in einem Mischgebiet und müssen etwas Lärm aushalten. Nach meiner Einsicht handelt es sich in der Glauberstraße auch um ein Mischgebiet. Wird hier vielleicht mit zweierlei Maß gemessen, oder sind die Anwohner in Etwashausen vielleicht Bürger zweiter Klasse, im Gegensatz zum Nobelviertel am Main?

Wir die Anwohner am Etwashäuser Bahnhof wohnen hier zum Teil bis zu 60 Jahre und hatten bis zum Erscheinen des Investors keinen Anwohnerbeirat benötigt. Ein Ausblick in die Zukunft; dann steht in der Tagespresse zu lesen: "Anwohner aus der Gartenstadt stören sich an den Gerüchen und des Lärms (auch am Sonntag) des benachbarten Partyservice Conrad und der Geschäftsräume. Der Partyservice muss weg."

Mein Aufruf: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadtverwaltung und liebe Stadträte, fangen Sie mit Ihrer Planung rechtzeitig in Ihrer Sommerpause an, damit Sie für unseren Betrieb einen geeigneten Platz finden und uns ein Wohn- und Geschäftshaus auf Stadtkosten verwirklichen.

Elke Conrad,

Partyservice Conrad

97318 Kitzingen