Leserforum: Mehrere Entwürfe für Schwalbenhof in Kitzingen erstellen

Zur künftigen Planung für den Schwalbenhof und ein Ärztehaus in Kitzingen erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:

Angesichts der existierenden Vorplanung für das Ärztehaus im Schwalbenhof kann man im Sinne einer nachhaltig befriedigenden Stadtentwicklung in diesem Bereich nur hoffen, dass das Ärztehaus in der beschriebenen Form an dieser Stelle nicht umgesetzt wird. Dem Rat sollte hierzu eine weitaus breitere und neutrale Entscheidungsgrundlage in Form von mehreren Entwürfen aus unterschiedlichen Büros vorgelegt werden, um die bestmögliche Auswahl treffen zu können.

Dies hat bei den Projekten des Deuster-Areals sowie des Jugendhauses bereits zu positiven Ergebnissen geführt. Ein solches Verfahren wäre in meinen Augen die einzige Möglichkeit, der zentralen Position des Schwalbenhofs und dessen sinnvoller Weiterentwicklung gerecht zu werden.

Freya von Tautphoeus

97318 Kitzingen