Zur Meldung „Drei Geldbörsen in Läden gestohlen“ aus dem Polizeibericht vom 10. Februar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

In dem Bericht kann man die Beschreibung einer verdächtigen Frau lesen „… goldener Gürtel, trug eine Stoffmaske", schreibt die Polizei.

Wie kam diese Frau in den Einkaufsmarkt, da ja in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften gilt? Diese Vorgaben werden in Kitzingen wohl genauso wenig eingehalten und überprüft wie im ganzen Landkreis. In den letzten Wochen habe ich nur in einem Müllermarkt mitbekommen, dass einer Kundin der Zutritt wegen einer falschen Maske verwehrt wurde.

Genauso wenig werden andere Vorgaben kontrolliert. So sehe ich fast täglich vor einer Tankstelle eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam ihr Bier trinken. Aber was sollen die Einschränkungen, wir haben ja im Landkreis die Zweitmeisten von ganz Unterfranken. Sieben-Tage-Inzidenz 130,6 am 10. Februar.

Peter Feuerbach

97332 Volkach