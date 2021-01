Zu "Keine Termine, da zu wenig Impfstoff" vom 19. Januar:

Es ist natürlich verständlich, dass das Landratsamt nicht sagen kann, wann wer geimpft wird. Das hängt von den Lieferungen ab. Was man aber zum Beispiel schon sagen könnte, ist, in welcher Reihenfolge die Alten- und Pflegeheimen mit dem Impfen dran sind. In manchen Heimen wurde schon geimpft, in manchen nicht. Warum Heim A wichtiger ist, als Heim B bleibt wohl ein Geheimnis.

Nicht der Mangel an Impfstoff, sondern der Mangel an Information sorgt aktuell für den meisten Verdruss unter Bewohnern, Personal und Angehörigen in den Heimen. Man erfährt nichts, außer dass es wieder mal ein neues Formular zum Unterschreiben gibt.

Günter Habermann

97348 Willanzheim