Zur Berichterstattung über den Start der Impfzentren in Kitzingen und die Terminvereinbarung via Internet erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Haben Sie schon versucht, sich auf der Registrierungshomepage anzumelden? Dort bekommen Sie die Meldung, dass das Mailkonto noch verifiziert wird und man eine Bestätigungsmail bekommt. Wenn man nach 30 Sekunden keine Mail bekommen hat, kann man es erneut versuchen. Das habe ich alles gemacht.

Am Dienstag habe ich das vier Mal probiert und keine Bestätigung bekommen. Am Mittwochmorgen fuhr ich den PC hoch und es waren vier Mails der Registrierungshomepage im Eingang. Gekommen sind sie zwischen 1 und 5 Uhr. Und jetzt das Schärfste: Alle Links waren nur 30 Minuten gültig. Was soll dieser Blödsinn?

Walter Herrmann

97340 Martinsheim-Unterickelsheim