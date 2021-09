Volkach aktualisiert vor 1 Stunde

Leserforum: Konventionalstrafe im Vertrag das mindeste

Danke für die Vertagung des Tagesordnungspunktes vom Ferienausschuss an den kompletten Stadtrat mit vorherigem Ortstermin in Fahr. In den vergangenen Jahren haben wir in Volkach leider schmerzhaft erleben müssen, dass sich diese Firma keinesfalls an Ausbeute- und Verfüllungsvereinbarungen gehalten hat. Siehe Volkach, Dimbacher Straße und Astheim, Escherndorfer Straße.