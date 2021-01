Zum Artikel "November-Hilfen verärgern Wirte" vom 31. Dezember über die Erfahrungen der Gastronomie im Landkreis Kitzingen mit der Corona-Finanzhilfe erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Der Autoindustrie wird massiv mit der Förderung für die E-Autos geholfen. Lufthansa, Tui und sonstige Großkonzerne sind systemrelevant und bekommen massive Unterstützung. Ein Jungunternehmer, der "seinen" Familienbetrieb mit sehr viel Engagement, Hoffnung und Zuversicht auf Vordermann gebracht hat, der soll am langen Arm verhungern. Er hat keine Lobby bzw. Anwälte, die jedes Schlupfloch in unserem Staat massiv ausnutzen. Es zeigt aber auch, das bei uns sehr viel überreguliert ist und die Politik mit ihrem mächtigen Verwaltungsapparat einfach oft nicht in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen.

Geld scheint doch kein Problem zu sein. Es ist in Maßen da für den BER, neues Kanzleramt und ein aufgeblähtes Parlament, aber für die "kleinen Probleme" und die damit verbundenen Existenzen fehlt es halt dann. Ich jedenfalls werde bei den nächsten Wahlen mein Kreuzchen auf meinem Wahlzettel ganz bedacht setzen.

Herbert Hofmann

96160 Geiselwind