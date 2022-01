Zum Artikel "Auch mal was ausprobieren" vom 27. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Wenn OB Güntner vom Rathaus auf den Marktplatz schaut, sieht er nur grau. Wenn die Bürger umgekehrt schauen, sehen sie ziemlich schwarz! Einen schon vor Jahren beschlossenen ebenen Roll- und Gehweg durch die Fußgängerzone, als "Rollator- Highway" zu bezeichnen, ist für die ältere Bevölkerung (oft CSU-Wähler) schon sehr zynisch! Ein damals vom Bauhof verlegter, schöner Musterweg zwischen Rathaus und Bauamt wurde in die Schublade verbannt! Hier können jetzt die Beamten "stolperfrei" die Faxordner hin und her tragen. Man hält sich ja auch noch Taubenvölker, falls man sie als Brieftauben braucht.

Berechtigte schriftliche Fragen an den OB werden durch die "Chefsekretärin Glos" lustlos beantwortet und Nachfragen überhaupt nicht! Das Parkhaus am Mainkai wird kaum benutzt und wenn die Polizei tatsächlich umzieht, fehlen die Dauerparker. Da will der OB jetzt daneben im Polizeigebäude (denkmalgeschützt?) noch ein Parkhaus bauen?

In der Herrnstraße (Sparkasse) lässt man ein Parkhaus vergammeln! Es wurde vom Geld der Sparkassenkunden und der Steuerzahler gebaut! Im ehemaligen Jugendhaus in der Schrannenstraße hat man die Benutzer vergrault, weil dort ein "Rosentritt Strandhotel" entstehen soll und jetzt will der OB dort eine "Weinbar" einrichten? Das ist zum Weinen! Dafür will man ein millionenschweres Bürgerhaus an der Jahnstraße bauen. Für Rollator-Piloten ist das aber zu weit, da muss noch ein Bürgerbus her. Eine Einbahnstraße in der Fischergasse habe ich schon lange empfohlen, also anpacken!

