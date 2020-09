Zu "Das Brauchtum wird nicht untergehen", einem Interview mit Kreisheimatpflegerin Susanne Kornacker über die Bedeutung von Kirchweihen, erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Frau Kornacker möchte ich höchste Zustimmung und Anerkennung aussprechen, weil sie dieses Thema nicht nur aus der Sicht des Brauchtums, sondern und gerade wegen der zur Zeit herrschenden Corona-Pandemie so ausführlich dargelegt hat. Es tut gut zu lesen, dass Kirchweihfeste nicht nur deswegen gefeiert werden, damit man es so richtig wieder mal "krachen" lassen kann. Frei nach dem Motto "man gönnt sich ja sonst nix". Gerade dieses Fest und sein Ursprung wollen uns heutige Menschen daran erinnern, dass unser Leben viel umfänglicher und tiefgründiger ist und nicht nur aus Essen, Trinken und Feiern besteht.

All diese Dinge sind natürlich auch in meinem Leben willkommene Abwechslungen und ich möchte sie nicht missen. Aber, wir tun gut daran, uns auf unsere Wurzeln zu besinnen und dazu gehören im christlichen Abendland auch unsere Kirchen. Frau Kornacker ist es sehr gelungen, deren Sinn und Bedeutung eindrücklich zu beschreiben. Und ich finde es ermutigend und richtungsweisend ihren Hinweis, dass gerade weil uns Corona so viel Unwägbares zumutet, es besser ist, Umsicht und Vorsicht walten zu lassen.

So wünsche ich zum Schluss allen Ortschaften, die ihre Kirchweih noch vor sich haben ein fröhliches, aber auch ein in sich stimmiges Fest, in ihren Gotteshäusern und in ihrer örtlichen Gemeinschaften unter den gebotenen Umständen.

Eugen Reifenscheid

97350 Mainbernheim