Zum Artikel "Kontrollen gegen Raserei in Kitzingen" vom 27. Juli erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Es ist gut, dass zum Lärmschutz Kontrollen durchgeführt werden sollen. Vielleicht sollte man aber erst mal klein anfangen mit einem Transitverbot für Lkw auf der B8. Ach, das gibt es schon. Leider wird das von einer Spedition und einem Großunternehmen nicht beachtet.

Und das sind keine Einzelfälle, da ich die Strecke vom Repperndorfer Berg bis in die Siedlung mehrmals täglich fahre. Und um das zu finanzieren, könnte man die auf der B8 in falscher Richtung fahrenden Fahrradfahrer zur Kasse bitten. Das wären schon ein paar hundert Euro an Tag.

Rolf Schwarz

97359 Schwarzach