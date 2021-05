Zum Artikel "Baugebiet Astheim: Rückschlag für Grüne" vom 20. Mai erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Es ist sehr interessant, dass sich Grüne und Umweltschützer seit Jahrzehnten wenig um die massive Erweiterung des Sandabbaus an der Escherndorfer Straße kümmerten. Die ehemalige Bördlein Grube liegt genauso nah am Astheimer Dürringswasen.

Als sehr junges Mädchen haben wir in den 80er Jahren zu viert ein Bürgerbegehren in Astheim gestartet, das zum Ziel hatte, die zu dieser Zeit geplante sehr große Sandabbaufläche vom neuen Sportplatz bis zur schon bestehenden Grube zu verhindern. Durch die "Salamitaktik" der Abbaufirma wurde Gott sei Dank nur ein Bruchteil der beantragten Fläche genehmigt. Groteskerweise wurde jedoch unseren Fußballern der DJK Astheim bei der Neuanlage ihres Sportplatzes zur Auflage gemacht, dass nach jedem Training oder Spiel die Fußballtore aus Umweltschutzgründen umgelegt werden müssen.

Im Jahr 2008 ist diesem Teil der Mainschleife durch das Bayerische Staatsministerium der Titel "Bayerns schönstes Geotop" verliehen worden. Urkundenverleihung, Aufstellung einer Gedenktafel unterhalb der Vogelsburg inklusive. Ein eindrucksvoller Festakt, an den ich noch lange denke. Mangels geeigneter Flächen bleiben in Astheim nicht viele Gebiete zum Bauen übrig, sodass die wenigen geplanten Bauplätze sich sicherlich wesentlich harmonischer in die Landschaft einfügen als weitere Sandabbauflächen, die vom Betreiber der Sandgrube ebenfalls geplant sind.

Als gebürtige Astheimerin ist es für mich aber unendlich wichtig, dass wir für unsere nachwachsende Jugend auch in Astheim bezahlbare Bauflächen schaffen können. Denn in den vergangenen Jahren sind leider sehr viele junge Astheimer mangels Wohnraum weggezogen und fehlen der Dorfgemeinschaft und allen Vereinen.

Ingrid Dusolt

