Zum Artikel "Trickst die Konkurrenz?" vom 28. April erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Wer sich die Karte des Naturparks Steigerwald näher anschaut, wird mit Erstaunen feststellen, dass Iphofen ja nur am Rande andockt. Und dennoch soll hier ein Zentrum für den Naturpark entstehen. Die Besucherströme sollen ergänzt werden!

Also – noch mehr Besuchermassen in Bereiche, die ohnehin als touristische Ziele weit bekannt und beliebt sind. Natürlich spielt Geld eine Rolle, davon hat Iphofen ja auch reichlich. Was soll denn noch alles auf dem Schwanberg angesiedelt werden? Oder will man nur die Besucherströme ins Zentrum von Iphofen locken?

Wie stellt man sich eigentlich den Autoverkehr dorthin vor (und wieder zurück)? Parkflächen werden wohl auch nicht ausreichen? Da erscheint doch ein Naturparkzentrum im Zentrum des Steigerwalds als sehr viel sinnvoller.

Aber – wer kennt denn schon Scheinfeld? Muss man da im Kreisausschuss wirklich mit Sorge und Verwunderung auf den Mitbewerber blicken?

Richard Baumann

97334 Sommerach