Zum Artikel "Geheimprojekt Steigweg" vom 16. Oktober erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Der Stadtrat Kitzingen hat in seiner Sitzung vom 14. Oktober den 25 Jahre alten Bauplan für den Steigweg zugunsten eines unbekannten Investors geändert und lässt nun (anders als vorher!!) acht mehrgeschossige Wohnblocks zu. Der gleiche Stadtrat hat für ein Grundstück in der Kaltensondheimer Straße, auf dem nach seiner Vorstellung bisher Geschosswohnungsbau geplant war, nun seine Vorstellung geändert und lässt dort den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern zu. Der angebliche Grund: der Investor habe das seinen Käufern bereits so versprochen.

Ich frage mich nun allen Ernstes, was im Stadtrat wohl gedacht wird! Am Steigweg erfüllt der Stadtrat die Wünsche des (immer noch) unbekannten Investors zu Wohnblocks, in der Kaltensondheimer Straße dagegen den Wunsch des Investors zu Ein- u. Zweifamilienhäusern!

Haben wir denn in Kitzingen ein Wunschkonzert, bei dem sich der Stadtrat nach den Wünschen und Entscheidungen Dritter richtet!?? So stelle ich mir Entscheidungen einer Stadt für deren Zukunft nicht vor!

Klaus Dotzer

97318 Kitzingen