Zum Artikel "Wohnbebauung am Kitzinger Steigweg: So blicken die Schützen auf das Projekt" vom 3. Februar erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:

War den Schützen bewusst, was sie uns mit ihrer Pressemitteilung vom 3. Februar verraten haben, in der sie den Kitzingern ihre Umzugs- und Neubauprojekte in den rosigsten Farben schilderten?

Durch die hier eingestellte Google Maps Karte mit dem neuen anvisierten Standort ist uns erst klar geworden, welch hohen Wert gerade dieses Grundstück für künftige Mobilität noch hat! Gut zu erkennen sind die Gleise der ehemaligen Steigerwaldbahn. Wenngleich entwidmet, so doch noch nicht unwiederbringlich für eine erneute Aufnahme des Bahnverkehrs verloren.

Die Zeiten haben sich geändert, in Berlin regiert die Ampelkoalition, wo breiter Konsens herrscht, dass ein "Weiter so" keine Option ist in Zeichen des Klimawandels. Und auch das liberal geführte Verkehrsministerium setzt besonders auf eine Ausweitung des Schienenverkehrs. Hier in unserer Region haben wir mit einer reaktivierten Steigerwaldbahn eine einzigartige Chance dafür! Viele Menschen unterschiedlicher politischer Einstellungen wollen das Band der Bahntrasse erhalten wissen für eine zukünftige intelligente Mobilität.

Ich frage mich, wie wenig vorausschauend die Stadt Kitzingen mit ihrem OB Güntner hier agieren kann, ein so wertvolles Grundstück für "'n Appel und 'n Ei" zur Bebauung freizugeben – zum Vorteil und zum Vergnügen weniger und zu Lasten sehr vieler.

Wir alle werden unter einem ungebremsten Klimawandel sehr zu leiden haben und mit der Gesundheit dafür bezahlen. Wir können auf eine Verkehrswende nicht verzichten, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen.

Marita Schwab

97318 Kitzingen