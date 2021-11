Zum Artikel "Impfen: Andrang riesig, Frustration steigend" vom 29. November erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Dankeschön! Ein großes Lob an alle Beteiligten, welche es ermöglicht haben, dass man sich an einem Sonntag (!) impfen lassen kann. Ein super Ablauf im Impfzentrum Kitzingen. Termin für mich war um 11 Uhr. Um 11.09 Uhr saß ich bereits im Entlassraum. Klasse, das war 1 mit Stern. Das setzt aber auch voraus, dass die Impfwilligen entsprechend ihre Unterlagen dabei haben und ihren angestauten Frust nicht an den Helfern auslassen.

Gabriele Rosenkranz-Höhn

97350 Mainbernheim