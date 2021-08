Zum Artikel "Wann Baden im Main gefährlich ist" vom 24. August erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Die Aussage über die Fähre in Nordheim, das Gierseil wäre schlecht zu erkennen, kann ich so nicht stehen lassen. Das Gierseil ist mit drei großen gelben Bojen gekennzeichnet. Zudem hängt an der Laufrolle noch ein Achtung-Schild. Von weitem kann man dies erkennen und sieht, dass dieses Seil sich mit der Fähre bewegt. Es liegt vielmehr an vielen Freizeitpaddlern, dass es zu gefährlichen Situationen mit der Fähre kommt. Auch wenn dieser Abschnitt nicht mehr von der großen Schifffahrt genutzt wird, sollte man sich immer rücksichtsvoll gegenüber anderen verhalten. Dann können alle den Altmain genießen.

Judith Flammersberger

97334 Nordheim