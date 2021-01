Gaibach vor 1 Stunde

Leserforum: Feind von Vetternwirtschaft

Wie jeder Überflieger und jedes Ausnahmetalent hat auch Dr. Naser Neider. Wie über jeden, der Großes erreicht und Großartiges geleistet hat, fiel auch über ihn ein schadenfroher Schwarm Zukurzgekommener her, sobald sich Gelegenheit bot, Neid und Missgunst gefahrlos auszuleben. Schade finde ich daher die negativen Insinuationen, die in ihrem Beitrag unbewiesen anklingen. Es mag sie schmerzen, dass Dr. Naser bei seinem Geburtstagsinterview der journalistischen Kompetenz der "Fundgrube" den Vorzug gab, aber man kann verstehen, dass er wenig Vertrauen in die Fairness einer wetterwendischen Tagespresse hat. Nach meinen persönlichen Erfahrungen, nach allem was Naser für mich und andere Landkreisbürger geleistet hat, steht unverrückbar fest: Er war als Landrat ein Glücksfall und ein Vorbild an dem sich viele heutige Politiker ein Beispiel nehmen können. Naser ist ein Feind von Vetternwirtschaft, Vertuschung und Klientelpolitik. Er hat Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit als oberste Maximen politischen Handelns stets vorgelebt. Auch mir hat er zu meinem Recht verholfen, obwohl ich weder seiner Partei nahestand, noch sonst in irgend einer Weise für ihn von Nutzen hätte sein können. Dafür danke ich ihm noch heute und wünsche ihm zu seinem Geburtstag alles erdenklich Gute.