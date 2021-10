Zum Artikel "Neuer Kindergarten: Anwohner mobilisieren gegen Standort" vom 8. Oktober erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Wie im Märchen hätte ich gerne drei Wünsche frei. Ich wünsche mir, dass der Beschluss über den neuen Kindergartenstandort in Wiesentheid noch einmal überdacht wird. Als ehemalige Gemeinderätin mit 18-jähriger Rats-Erfahrung weiß ich, dass Beschlüsse aufgehoben und neu gefasst werden können, wenn wesentliche, neue Erkenntnisse vorliegen. Dies ist nach meiner Ansicht der Fall.

Ich wünsche mir, dass man für Kinder einen Standort wählt, bei dem sie mehr Möglichkeiten haben, Naturerfahrungen zu machen (Schlosspark und Naturflächen in der Nähe des Standorts Seeflur) und dass man Eltern das Bringen und Holen erleichtert, wenn Kinderkrippe und Kindergarten in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Dies weiß ich als ehemalige Kindergartenleitung in Wiesentheid mit über 30 Jahren Berufserfahrung.

Ich wünsche mir, dass man mit Weitsicht bezüglich der Mittagessensversorgung vorgeht. Durch eine Großküche im neuen Kindergarten könnten alle Kindertages-Einrichtungen in Wiesentheid versorgt werden. So könnte daraus, auch aus klimatechnischer Sicht, ein Vorzeigeprojekt entstehen. Außerdem sind An- und Abfahrt im neuen Baugebiet sicherer umzusetzen.

Wo ist die gute Fee, die meine drei Wünsche aufgreift? Oder erfüllen sich Wünsche wirklich nur im Märchen?

Anlässlich des Ortstermines erklärte Bürgermeister Klaus Köhler auf Nachfrage, dass man alle Fachleute zu diesem Projekt gehört hätte. Dem kann ich nicht zustimmen. Erzieherinnen und Kindergartenleitungen sämtlicher Einrichtungen haben mir bestätigt, dass deren Expertise nicht gefragt war. Sie wurden schlichtweg nicht gehört.

Lieber Bürgermeister Köhler, liebe Gemeinderät:innen, haben Sie Mut, eine Fehlentscheidung zu korrigieren, hauptsächlich im Sinne der Kinder und deren Eltern.

Maria Stadtelmeyer-Limbacher

97353 Wiesentheid-Untersambach