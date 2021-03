Zu "Schaufenster zur Welt in der Innenstadt" über die World-Press-Photo-Ausstellung als Schaufenster-Galerie vom 12. März:

Zunächst einmal ein großes Kompliment für die Idee, die Fotos in den Schaufenstern in der Innenstadt zu präsentieren. Aber, warum müssen in einem Laden, der Kinderspielzeug verkauft, Bilder von Frauen gezeigt werden, die abgetrieben haben? Da hätte man sicher einen anderen Standort finden können. Ein Foto zeigt schießende Polizisten. Das Foto ist an eine Holzweinkiste angelehnt, auf der steht: Wein aus deutschen Landen.

Fingerspitzengefühl?

Wolfgang Kraemer

97332 Volkach