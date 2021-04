Zum Bericht "Neuer Anlauf für die Umgehung" erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Im Volkacher Stadtrat will man die Umgehung durch den Freistaat Bayern weiterbauen lassen. Angeblich soll die Verkehrsbelastung auf der St 2271 auf 4800 täglich zunehmen. Gaibach hätte nach Auskunft des damaligen Staatssekretärs Weiß eine kleine Umgehung bekommen können. Diese wollten die Gaibacher aber nicht: Hauptsache weit weg!

In Volkach sind die meisten Anwohner der Gaibacher Straße erst im Laufe der Zeit an die St 2271 zugezogen. Ein großer Teil dieser Straße befindet sich in einem Mischgebiet, acht Reihenhäuser liegen in einem planungsrechtlichen Außenbereich!

Wenn sich also der Straßenverkehr verschlimmert haben soll, so muss vor Ort eine Lösung gefunden werden, und das Problem darf nicht zu uns in den Ost-Teil (Reines und Allgemeines Wohngebiet) verlagert werden: Heiliger Florian lässt grüßen!?

Erleichterungen für die dortigen Anwohner dürfte die zunehmende Elektromobilität bringen und der Neubau der B 26n. Auch müssen die Mautflüchtlinge ausgesperrt werden. Es kann nicht sein, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen Verkehrsverlagerungen stattfinden mit der Folge: Einsparungen im Ausbau der B 286, aber enorme Kosten für Bau einer Umgehung bei uns. Die Folgen wären erhebliche Zerstörung von Natur und Landschaft.

Dies ist volkswirtschaftlich und ökologisch nicht zu vertreten!

Eckard Bier

9732 Volkach