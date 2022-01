Zum Artikel "Trennt sich Wiesentheid von Nikolaus Fey?" vom 19. Januar erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:

Zur gerade laufenden Entscheidungsfindung über eine Umbenennung der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid sollte sich der Marktgemeinderat als erstes die Frage stellen, ob er in Kenntnis des heutigen Wissens über die Person erneut nach dieser eine Straße benennen würde. Da denke ich doch eindeutig Nein.

Ein breites Spektrum decken die im Zeitungsbericht genannten Stellungnahmen der Anlieger ab, diese in Ehren. Dabei von Hysterie zu sprechen, ist, gelinde ausgedrückt, nicht angemessen. Und um einen neuen Namen zu finden, braucht es natürlich auch Vorschläge. Doch Nikolausstraße sehe auch ich als Kompromiss. Und warum in dieser Frage nicht eine klare Entscheidung! Ob Mauritius taugt? Da denke ich eher Nein. Denn mit diesem Heiligen, auf dem Hochaltar in der katholischen Kirche in Wiesentheid dargestellt als imposanter Kriegsmann, käme man vielleicht vom Regen in die Traufe und würde nachfolgenden Generationen möglicherweise erneut ein Problem aufladen.

Ich wünsche mir, dass der Marktgemeinderat in gelassener Ernsthaftigkeit sich für eine Umbenennung entscheidet. Und als neuen Namen für diese vielbefahrene Ausfallstraße schlage ich "Rotkreuzstraße" vor. Das ist positiv besetzt und nicht zuletzt eine Wertschätzung des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes, einem gleichsam bedeutenden und wichtigen Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen in Wiesentheid.

Erich Ruppert

97353 Wiesentheid