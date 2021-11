Zum Artikel "B 8-Kreisel: Ein Drama in fünf Akten" erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Der B 8-Kreisverkehr in Iphofen läuft sehr gut und ist eigentlich für den unfallarmen Verkehrsfluss und nicht für Künstler gedacht! Es gibt aber im Straßenbauamt Würzburg verschiedene „Sicherheitsfachleute“. Die einen sorgen sich um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, wenn sie sehr flach geradeaus über den Kreisverkehr fliegen, die nächsten bauen auf den Landstraßen an den Leitplanken einen Unterfahrschutz, damit sich die Zweiradfahrer nicht zu sehr verletzen, wenn sie aus der Kurve fliegen, und die dritten „Fachleute“ bauen auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Kitzingen wieder ein Metallgeländer oben auf die schöne alte Natursteinbrüstung, damit sich die Radfahrer beim Sturz ordentlich Gesicht und Arme verletzen.

Dazu bohren sie noch die Natursteine von oben an und glauben, dass dort über Jahre kein Wasser eindringt und der Frost dann diese Steine zerstört. Das alles im Sinne der braven Steuerzahler, die dafür gerne bezahlen.

An der Marktbreiter Straße (E-Center) in Kitzingen, wurde vor Jahren nach zähen Verhandlungen die Kreisverkehrsinsel überpflastert und noch etwas vergrößert, weil man übersehen hatte, dass es dort eine alteingesessene Firma gibt, die oft große Behälter zur Hafenverladung bringen muss. Diese Firma wurde auch bei den Durchfahrtshöhen der Brückenüberführungen an der Ostumgehung in Kitzingen übersehen und so werden die Schwertransporte jetzt umständlich mit tagelangem Parkverbot durch die Richthofenstraße geleitet. Man sieht also, man braucht keine künstlerische Ausschreibung für solche Bauvorhaben, denn die gut dotierten Künstler sitzen bereits in den wohltemperierten und coronafreien Bauämtern.

Karl-Heinz Conrad

97318 Kitzingen

