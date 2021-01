Zur Berichterstattung über den Start der Impfzentren in Kitzingen erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Eigentlich bin ich ein friedlicher, ruhiger Bürger. Aber was mir bei meinem Wusch, mich gegen Covid 19 impfen zu lassen, zugemutet wurde, geht auch bei mir über das Erträgliche hinaus.

1. Um mich zur Impfung am Impfzentrum beginnend in der Zeit vom 29. Dezember bis zum 4. Januar in der Kreisklinik anzumelden, benötigte ich 28 Anrufe, weil die Leitung immer wieder besetzt war. Der Grund könnte sein, wie die Dame sagte, als ich mich endlich anmelden konnte, sie wäre allein am Telefon, um die Anmeldungen anzunehmen. Das war für mich zwar schon sehr verwunderlich in Anbetracht der zu erwartenden hohen Zahl von Impfwilligen. Über den mir gegebenen Impftermin am 6. Januar freute ich mich dann aber doch.

2. Am Sonntag, 3. Januar, wurde ich telefonisch darüber inforniert, dass mein Impftermin am 6. Januar nicht eingehalten werden kann. Direkt am Telefon bekam ich jedoch einen neuen Impftermin für den 11. Januar. Naja, dachte ich, nur einige Tage später und nahm es hin. Dieser zweite Impftermin wurde aber schon wenige Tage später wieder abgesagt und als dritter Termin auf den 16. Januar verschoben

Heute, am 13. Januar, bekam ich dann den Anruf, dass auch dieser dritte Termin nicht eingehalten werden kann. Begründung: fehlender Impfstoff. Einen neuen Termin bekam ich nicht, man würde mich anrufen.

Nun reicht es mir. Aus meiner Sicht könnte es für dieses Chaos drei Gründe geben:

1. Die Planer und Organisatoren können nicht bis 450 zählen, das ist die selbst genannte Zahl der täglich durchgeführten Impfungen.

2. Wenn sie richtig entsprechend der terminierten Impfungen zählen können, dann müssten doch nicht terminierte oder nicht eingeplante Impfungen eingeschoben worden sein? Und ich war der 451. ... und fiel dreimal!! hinten herunter.

3. Es könnten Impfdosen aus dem ursprünglich vorhandenen Kontingent für andere Stellen entnommen worden sein.

Interessant ist in diesem Zusammenhang: In meinem Bekanntenkreis wurden nachweislich in zwei Fällen die angegebenen Impftermine eingehalten. Eine dieser Bekannten hatte sogar den gleichen Termin wie ich am 11. Januar und wurde geimpft, ohne dass sie genau wie ich zusätzliche Gründe für einen Vorzug hatte.

Ein weiterer Bekannter bekam auch ohne zusätzliche Gründe seine Impfung vor mir. Es hätte sich angebelich ein Bekannter für ihn eingesetzt. Sie alle hatten keinen anderen Grund so wie ich, sie waren nur über 80 Jahre alt.

Was und wer auch immer ein derartiges Chaos zu verantworten hat, es war und ist unzumutbar, die mir ohne jegliche Einschränkungen fest zugesagten und zudem zeitgenauen drei Termine abzusagen.

Volker Dungs

97346 Iphofen