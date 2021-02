Zur Berichterstattung über die Themen "Innenstadtkonzept, öffentliche Parkplätze und Bahnhof" erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Das Thema "Innenstadt Kitzingen" ist aktuell stark in der Diskussion. Eng miteinander verwoben das Innenstadtkonzept, öffentliche Parkplätze und der Bahnhof.

Bahnhof: Der Kauf korrigiert eine frühere Fehlentscheidung der Stadt, was im öffentlichen Haushalt zu Mehrkosten geführt hat. In der ÖPNV-Entwicklung wurde Kitzingen dadurch um Jahre zurückgeworfen. Ein modernes Reisezentrum mit Handelsflächen und Busbahnhof. Warum kein Galerie-Café? Kunst und Kultur gepaart mit Gastronomie. Ein früheres Handeln hätte vielleicht auch die Post mit ihrer Filiale zum Bleiben animiert. Sie wäre im ursprünglichen Gebäude einer Kreisstadt wie Kitzingen angemessener gewesen. Welches Bahnhofs-Konzept tatsächlich kommt, bleibt spannend.

Kaufhaus Storg: Die Stadt überlässt die Gestaltung des Gebäudes vollständig dem neuen Inhaber. Keine Innovation, was Sortiment oder Fachhandel betrifft. Alternative Vermarkter wie zum Beispiel ein Bioladen, eine Markthalle für Gemüsebauer aus dem Umland oder ein hochwertiger Second-Hand-Shop wären Alleinstellungsmerkmale, die es auf der grünen Wiese nicht gibt. Noch nicht mal Parkplätze müssen vorgehalten werden. Dafür übernimmt der Investor sogar die Straßenplanung. Bauamt und das Zentrenkonzept sind dann überflüssig - oder?

Über Letzteres wird diskutiert. Es gibt unter den Entscheidungsträgern leider die, die lieber ihre eigenen Interessen verwirklichen wollen als die Innenstadt zu fördern und damit dem Gemeinwohl zu dienen. Aber die Stadtentwicklung treiben, wie es scheint, eher die Investoren und Immobilienfirmen voran. Es ist in der Altstadt die vielleicht letzte Chance, eine größere Verkaufsfläche für die Nahversorgung der Anwohner zu nutzen.

Fehlende Parkplätze in der Innenstadt: Hier sollten Behörden wie Landratsamt, Vermessungsamt und eventuell noch die Schulen die citynahen Parkflächen am Wochenende für Besucher freigeben. Oder öffentliches Parken auf dem Deuster-Grundstück. Da tut sich kurzfristig sowieso nichts. Alles zentrumsnah. Und würde es nur die Zeit überbrücken, bis die Tiefgarage in der Herrnstraße wieder nutzbar ist. Wenn die Stadt Kitzingen am Wochenende noch auf die Parkgebühren verzichtet, sondern in dem Zeitraum die Parkscheibe gilt, es wäre eine Motivation, in der Stadt einzukaufen und eine echte Unterstützung für die Wiederbelebung der Innenstadt.

Gerhard Müller

97318 Kitzingen