Zum Artikel "Bürgerforum: 'Windkraft ist keine verlässliche Energiequelle'" vom 5. April erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Sonne und Wind sind die einzig wirklich verlässlichen und nachhaltigen Energiequellen. Die Sonne wird noch scheinen und der Wind wird noch wehen, da wird man weder Kohle, noch Öl, noch Gas aus der Erde fördern, da nichts mehr da ist.

Werte Frau Bischof, es ist die einzig richtige Entscheidung sich massiv dafür einzusetzen. Herr Moreth sollte sich mal genauer mit Energieverbräuchen in Deutschland und der Welt auseinandersetzen. Wie kann man von Windrädern in Deutschland auf einen weltweiten CO2 Anstieg schließen, wenn der deutsche Anteil am weltweiten Primärenergiebedarf nur 1,6 Prozent beträgt.

Ein Vergleich zu 2020 verbietet sich auf Grund der Corona Pandemie: die Mobilität hat massiv abgenommen, die Produktionsleistung wurde heruntergefahren, Urlaubs- und Geschäftsreisen massiv reduziert. Der Energiehunger weltweit ist enorm, denn alle Menschen dieser Erde wollen ein Wohlstandsniveau vergleichbar zu Deutschland und den USA erreichen. Ich empfehle mal ein kleines Buch: "Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden".

Zudem ist anzumerken, dass die Errichtung von Speichern vor der Produktion von überschüssigem Strom ökonomisch und ökologisch unlogisch ist. Wir leben in einem europäischem Stromnetz und wenn Norwegen und Österreich die natürlichen Voraussetzungen für Pumpspeicherkraftwerke haben, dann sei eine angemessene Bezahlung gegönnt, solange wir dadurch sicher versorgt werden. Deutschland als Industrieland ist unter anderem auf Energie angewiesen, wir werden Lösungen finden, teilweise sind diese technisch schon verfügbar, müssen aber im industriellen Format noch ausgebaut werden.

Rohstoffe wie Öl, Kohle und Gas zu verbrennen, wird man in einigen Generationen als die größte Fehlentscheidung der Menschheitsgeschichte brandmarken, von der aktuellen politischen Situation und der Abhängigkeit von fragwürdigen politischen Regimen ganz zu schweigen. Andere Länder wie China investieren massiv in erneuerbare Energie, alleine um ihre Umweltbedingungen zu verbessern.

In Deutschland leben wir in einer Komfortzone und nach dem Sankt-Florians-Prinzip. Wir wollen keine Kernenergie, wir wollen keine Windräder, wir wollen keine Photovoltaikanlagen, wir wollen keine Gleichstromnetze, um die Stromnetze in Europa zu stabilisieren. Wir wollen und brauchen aber jeden Tag saubere Luft, Essen und Trinken, wir wollen und müssen meist mobil sein, wir wollen reisen, wir wollen es warm haben und wir wollen nicht kalt duschen.

Wir werden uns entscheiden müssen. Da wir in einer Demokratie leben, wird das aber dauern, hoffentlich nicht zu lange. Richtig ist: Windräder sind nicht schön und skeptische Bürgermeister müssen gemeinsam mit den Bürgern Lösung finden. Wir werden aber auch in manchen Bereichen auf etwas verzichten müssen.

Ernst Bader

96160 Geiselwind