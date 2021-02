Zu "Die Fehler der Vergangenheit" vom 28. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Die Geschehnisse im Volkacher Stadtrat in der Sitzung vom 25.Januar lassen die Vermutung zu, dass dies in Teilen des Stadtrates nicht der Fall ist. Wie sonst ist es zu erklären, dass bei einer Nachfrage vom Stadtrat Moritz Hornung zu dem ungewöhnlichen Verfahren zur Genehmigung des Sonnenhotels nur Gelächter einiger Kollegen/innen zu hören bekam.

Ich will erinnern, dass bei diesem Verfahren eindeutig das Pferd von hinten aufgezäumt wurde, deswegen auch der Hinweis auf „Schilda“. Solch ein Ablauf ist meines Erachtens einmalig im Landkreis. Da wird dem kommerziellen Wunsch eines Einzelnen Rechnung getragen, ohne die Gesetzmäßigkeit eines Bauverfahrens einzuhalten. Es gab von Seiten der Genehmigungsbehörden keinen Grund zu diesem Verhalten. Und dann wird ein junger Stadtrat von Teilen des Gremiums belächelt, wenn er hinterfragt, warum die Zügel dem Pferd jetzt erst ins Maul gezogen wird. Über das Verhalten dieser Räte kann sich jeder seine Meinung bilden!

Die Aussage des 1.Bürgermeisters, dass das nun halt mal geschehen ist, aber in Zukunft es anders wird, lässt mich hoffen, dass in einigen Köpfen ein Umdenken eingesetzt hat. Danke vor allem Herrn Stephan Dinkel, der seinem jungen Kollegen zur Seite gesprungen ist, und das Kollegium zu einem peinlichen Schweigen gebracht hat.

Ich will an dieser Stelle auch nochmal an das peinliche Genehmigungsprozedere für die Absegnung der Tektur des sogenannten „Schwarzen Kellers“ erinnern. Erst lehnt man diesen ab, was zum Beifall der Zuhörerschaft geführt hat, um diesen dann in den nächsten Sitzungen doch zu genehmigen. Es entzieht sich der menschlichen Logik, wie man seine Meinung so schnell und grundsätzlich ändern kann. Die Umstände, die dieses verursacht haben, sind vielfältig.

Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass die Aussage vom Heiko Bäuerlein „in Zukunft machen wir das anders“ Realität wird.

Elmar Erhard

97332 Volkach/Astheim