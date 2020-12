Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: Danke für die Schnelltests

Die Situation ist für alle nicht einfach. Allenthalben wird nur gejammert und geschimpft. Nicht so im Landkreis Kitzingen: Wir haben eine fertige Impfstrecke und keinen Impfstoff. Was machen wir? Wir bieten Schnelltests an! Viele Hausärzte machen das nämlich nicht und Angehörige von Pflegeheimbewohnern hatten ein echtes Problem, an einen Schnelltest ranzukommen. Bei der letzten Nachschau waren fast alle Termine weg, auch ich habe einen. Ich weiß nicht, wer im Landratsamt genau die Idee hatte und wer dafür gesorgt hat, dass sie umgesetzt wurde. Möchte dazu nur sagen: Danke!