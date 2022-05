Zum Artikel "Wann das Freibad wieder öffnet" vom 12. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

11.307 Einwohner zählte das Bayerische Landesamt für Statistik in seinem jüngsten Bericht vom 30. September 2021 für die Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Neben diesen sowie den zahlreichen Urlaubern gehören zu den potentiellen Besucherinnen und Besuchern eines sanierten Freibades insbesondere die anderen Bewohner der neugegründeten ILE-Region "Mainschleife Plus" sowie Prosselsheims, deren Gemeindevertretungen bereits ihre Bereitschaft zur Beteiligung an den Betriebskosten erklärt haben.

Sollte sich auch Kolitzheim anschließen, dann umfassen die an der Finanzierung beteiligten Kommunen 22.328 Einwohner. Darüber hinaus wird unter anderem für Volkach und den Landkreis Kitzingen — nach jüngsten amtlichen Berechnungen bis 2039 — ein leichter Bevölkerungszuwachs erwartet und auch der Volkacher Stadtrat hat bekanntlich entsprechende Entscheidungen zur Schaffung neuen Wohnraums getroffen und bereitet die Ausweisung weiterer Baugebiete vor.

Daher sollte der Stadtrat die Sanierung des Bades, die sich noch in der Vorentwurfsplanung befindet, nicht zum Anlass nehmen, die Beckengröße und damit die Schwimmfläche um 20 Prozent zu verkleinern, so dass nach der Sanierung nur noch drei von sechs 50-Meter Bahnen zur Verfügung stehen. In welchem Kosten-Nutzen-Verhältnis stünden denn die geschätzten Netto-Kosten für Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten und Kiosk in Höhe von 1,75 Millionen Euro zu einem solch eingeschrumpften Bad (um nur einen der nun bekanntgegebenen Kostenposten herauszugreifen)?

Hier hilft auch keine Wellenrutsche für das Nichtschwimmerbecken. Es geht bei der Einhaltung bestimmter Schwimmbahnlängen und Beckenmaße also sowohl um sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für Freizeitschwimmer, den Schulsport, das Training der Bundeswehr sowie den Vereinssport als auch um ein ausreichendes Schwimmflächenangebot für die zur Kooperation bereiten Nachbargemeinden und somit die Zukunftsfähigkeit Volkachs als regionales Zentrum zwischen Kitzingen und Schweinfurt.

Thomas Neuner

97332 Volkach