Zum Artikel "Bürgerentscheid gegen Mehrfamilienhäuser?" vom 17. März erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:

Ja, wenn man in Volkach einer Stadtratssitzung bis zum Schluss beiwohnt, dann hat man tatsächlich ein dringliches Anliegen. Immerhin hat man die Stadträte ja schließlich guten Gewissens gewählt und glaubt damit auch, die eigene Meinung sei gut vertreten.

Beim aktuellen Bauvorhaben Eichfelderstr./Ringstr./Rimbacherstr. geht es aber, wie in Volkach so oft, an der Meinung der Bürger vorbei. Und es ist gut, dass es Bürger gibt, die sich für Ihre Anliegen stark machen, denn das ist gelebte Demokratie. Für mich stellt sich die Frage, warum sechs oder acht vermeintlich glückliche Familien mehr zählen, als mittlerweile 1000 besorgte Bürger und Anwohner.

Warum ist man in Volkach in keinster Weise kompromissbereit? Ist es nicht wichtiger die Bürger mit ins Boot zu holen, die schon hier leben? Was nutzen Aussagen wie: „Wir brauchen den Wohnraum, aber ich möchte sowas auch nicht vor der Haustür haben“, wenn dann eben diese Anwohner „sowas“ vor die Haustüre bekommen? Der Wohnraum soll ja nicht verhindert werden, aber in einer ansprechenden Weise gestaltet, die ins Ortsbild passt und allen gerecht wird. Jedem Volkacher ist doch mittlerweile klar, dass Wohnraum benötigt wird.

Muss es wirklich wieder bis zum letzten gehen, dem Bürgerentscheid? Das kostet unnötig Zeit und Geld, das anderweitig besser verwendet werden kann.

Doris Geiger

97332 Volkach