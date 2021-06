Zur Berichterstattung über die Sanierung des Volkacher Freibades erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Die Frage lautet: Wann wird das Volkacher Freibad wiedereröffnet? Einen genauen Zeitplan für die Generalsanierung des Volkacher Freibads mit Hilfe großzügiger, bereits im Frühjahr 2020 zugesagter Zuschüsse von Bund und Land gibt es leider noch nicht. So muss die Volkacher Pressesprecherin hinsichtlich der Fertigstellung des Bades vage bleiben: im Sommer 2023 oder später. Bis zur Wiedereröffnung des Freibads kann es also noch dauern. Im vergangenen Oktober, als der Stadtrat endlich eine Grundsatzentscheidung in der Frage der Wasseraufbereitung traf, sprach Bürgermeister Bäuerlein noch von einer Wiedereröffnung im Frühsommer 2023.

Dabei sollte doch keinesfalls der Eindruck entstehen, in Volkach täte sich nicht viel in Sachen Freibad: Wie sehr das städtische Freibad den Volkacher Bürgerinnen und Bürgern fehlt, lässt sich an der zunehmenden Zahl schnell aufzubauender Pools aber auch kostenintensiver, in die Erde eingelassener Becken ermessen, die seit der Schließung des städtischen Freibads in den Gärten von Stadt und Ortsteilen entstehen. Zukunftsfähig ist ein solcher Trend angesichts der zunehmenden Wasserknappheit allerdings nicht. Daher sollte der Stadtrat den Bürgerinnen und Bürgern eine konkrete Perspektive für die Wiedereröffnung des städtischen Freibads geben. Wie hatte der Bürgermeister noch im Sommer 2020 erklärt: Die Sanierung des Freibads werde „mit Hochdruck“ vorangetrieben.

Dr. Thomas Neuner, 97332 Volkach