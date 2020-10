Zum Online-Artikel "Baugebiet am Wilhelmsbühl kann kommen" vom 25. September erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Es sollte ein Bekenntnis für mehr Klimaschutz in Kitzingen werden, doch der Großteil der Entscheidungsträger im Stadtrat hat sich aus der Verantwortung gestohlen und wartet auf den Heilsbringer Klimaschutzmanager – wann kommt der gleich nochmal?

Gerade erst führte uns die Extremwettertagung in Hamburg wieder vor Augen, welche verheerenden Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringt, wenn wir nicht endlich das Ruder rumreißen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und alle Kommunen müssen mitarbeiten. Wie sonst kann Bayern sein Ziel Klimaneutralität 2030 erreichen?

Der Antrag von den Grünen zum Klimavorbehalt wäre ja ersteinmal nur ein Bekenntnis gewesen, dass die Stadt sich bei zukünftigen Bauvorhaben konsequent am Klimaschutz orientieren will. Warum traute man dem Umweltbeirat und dem (noch zu wählenden) Referenten nicht zu, dass er die Kriterien für die Auswirkungen auf das Klima erarbeiten kann? Sollten eben diese Kriterien nicht das sein, was einen Umweltbeirat ganz besonders interessiert?

Astrid Wiesmann,

97318 Kitzingen