Zum Artikel "Volkach sperrt die Bootsfahrer aus" vom 16. April erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Ja, wir leben seit nunmehr über einem Jahr mit der Pandemie und ja, der inländische Tourismus hat durch fehlende Flüge in unsere geliebten Urlaubsländer massiv an Fahrt aufgenommen.

Dennoch sollte man immer beide Seiten der Medaille betrachten, denn auch Sportbootfahrer haben ein Recht auf die Nutzung öffentlicher Wasserflächen, so auch im Bereich der malerischen Volkacher Mainschleife. Die eh schon katastrophale Lage an verfügbaren Slipstellen wird durch das Anfahrtsverbot zu besagter Örtlichkeit in Volkach nochmals verschlechtert.

Stattdessen wird jetzt den unzähligen Kanus, überwiegend vom an der Mainlände befindlichen Verleih, das ganze Areal überlassen. So geht's nicht, denn die Slipstelle "Alte Fährrampe" steht offiziell im Wassersportführer der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, und zu ihr ist deshalb die Zufahrt regelmäßig freizugeben.

Anstatt eine ganze Sparte durch Stadtratsbeschluss auszusperren, sollte man lieber verstärkt die Verhaltensregeln auf dem Wasser kontrollieren. Meiner jahrelangen Beobachtung nach fehlt es so einigen Kanuten an den fundamentalsten schifffahrtsrechtlichen Grundkenntnissen.

Matthias Vogel

97348 Fröhstockheim