Es ist sehr schön zu hören, dass es immer noch Investoren gibt, denen nicht nur „Profit vor jeden Preis“ geht, sondern die auch „bezahlbaren Wohnraum“ schaffen möchten. Welcher Bürger kann sich schon eine kleinere Mietwohnung für einen monatlichen Mietpreis von rund 800 Euro aufwärts leisten. Siehe derzeitige Angebote, wie letzter Mainschleifenkurier und Immo-Büros.

Selbstverständlich muss am Ende auch „die Kasse für die Investoren stimmen“ aber die Gesamtentwicklung Volkachs sollte ebenfalls im Auge behalten werden. Denn nicht nur Best Ager oder Ruheständler mit ihrem Zweitwohnsitz müssen unser Augenmerk sein, sondern vor allem einheimische Familien, die eigentlich hier in der Region bleiben möchten, aber mangels bezahlbarem Angebot sehr oft wegziehen mussten. Ich freue mich sehr auf das neue junge Blut für Volkach.

Ingrid Dusolt

97332 Volkach