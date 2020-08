Leserforum: Auch ein geschlossenes Museum kostet Geld

Zur Berichterstattung über die Schließung des Städtischen Museums Kitzingen erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Das Städtische Museum wird abgewickelt wie Blatt für Blatt von einer kleinen Rolle gewissen Papieres. Man hat beim Museum wohl an einiges nicht gedacht. Hat man mal versucht, entsprechend Werbung zu machen? Zur World Press Photo-Ausstellung kommen doch auch aus ganz Deutschland Interessenten. Wie erfahren die das?

Oder hat mal jemand daran gedacht, eventuell die Leute vom Fastnachtmuseum zu fragen? Das Städtische Museum hat halt keinen rührigen Oberverein hinter sich. Die Leute vom Spaß an der Freud sind halt irgendwie rühriger und engagierter.

Statt ein neues Konzept zu fordern, wäre es dazu nicht auch mal förderlich gewesen, mit eigenen Gedanken und Ideen kreativ zu helfen. An so was hat wohl niemand gedacht.

Jede/r Fachfrau/Fachmann kann nicht gleichzeitig auf allen Gebieten Supermeister sein. Wie wäre es mal, an Team-Arbeit zu denken? Aber da denkt man lieber: "Das ist nicht mein Ressort, das geht mich nichts an." Da kommt man nicht voran, sondern geht rückwärts.

Die heutige Zeit ist so schnelllebig, eventuell haben wir Glück und der 100-jährige Schlaf von Dornröschen und Co. geht schnell vorbei.

Auch ein geschlossenes Museum kostet Geld, daran hat man auch nicht gedacht.

Curt Joachim

97318 Kitzingen