Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: Angepasste Rehwildbestände

Wenn Herr Koschnicke für das Leid der Wildtiere insbesondere beim Rehwild den starken Straßenverkehr als Hauptquelle ausmacht, so ist festzustellen, dass die Anzahl der gemeldeten Rehwildunfälle zumindest im Landkreis Kitzingen in 2020, dem Jahr mit Corona-Lockdown, sogar noch höher lag als 2021. Eine wesentliche Ursache für das Unfallgeschehen ist vielmehr die Tatsache, wie aus dem Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2021 zu entnehmen ist, dass im Landkreis Kitzingen 90 Prozent der Hegegemeinschaften in ihren Wäldern eine zu hohe Verbissbelastung aufweisen, für den Landkreis Neustadt/Aisch liegt der Wert bei rund 80 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache ist Herr Koschnicke gut beraten, sich für angepasste Rehwildbestände einzusetzen, wie im bayerischen Jagd- und Waldgesetz gefordert.