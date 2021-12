Zum Artikel "Vom Schandfleck zum Traum-Fahrradweg?" vom 10. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Ein Radweg wäre nur insoweit ideal, als die Trasse dafür bereits besteht. Gut ausgebaut würde diese Trasse mit den E-Bikes dann zu einem Fahrrad-Schnellweg. Unfälle mit dem Normalverkehr bleiben dann nicht aus.

Allerdings – bevor man hier wieder Millionen in den Wegebau investiert – wäre auch zu analysieren, wo der geneigte Radfahrer in der Masse zu fahren pflegt: Bestimmt nicht auf dieser Strecke! Agri-Photovoltaik – das wäre eine kostengünstige Alternative! Ein Photovoltaikband finanziert durch interessierte Bürger und damit in Bürgerhand verbindet die Landkreise, Trasse bleibt erhalten, das längst entstandene Biotop wird nicht zerstört – Flächenverbrauch gleich Null. Ein schneller Schritt zur notwendigen Erweiterung erneuerbarer Energien!

Richard Baumann

97334 Sommerach