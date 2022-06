Zu der Berichterstattung über den Baustreit am Kitzinger Marktplatz erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Ich bin inzwischen fast 15 Jahre weg aus Kitzingen, fühle mich aber immer noch sehr mit der Stadt und ihren Menschen verbunden. Daher hat es mich besonders gefreut, dass mit dem Umbau des so wichtigen und stadtbildprägenden Gebäudes Marktstraße 21 im Zentrum der Altstadt ein weiteres Schlüsselobjekt angegangen wird – bei gleichzeitiger Schaffung von barrierefreiem und attraktivem Wohnraum im historischen Zentrum.

Dafür gab es eigentlich ideale Voraussetzungen: ein versierter Projektentwickler aus Kitzingen, der bereits etliche Häuser in der Altstadt erfolgreich saniert hat; ein erfahrener örtlicher Architekt; ein Stadtbauamt mit fast 50 Jahren Erfahrung in öffentlichen und privaten Stadtsanierungsmaßnahmen sowie fast 25 Jahren mit der Gestaltungssatzung.

Negatives Paradebeispiel für Vorlesungen

Aber: Nach allem, was ich nun staunend höre und lese, wurde daraus eine veritable Provinzposse erster Güte mit dem Zeug, künftig als negatives Paradebeispiel in jeder Baurechtsvorlesung an deutschen Unis und FHs vorzukommen – kaum zu glauben.

Es fängt mit der lückenhaften und unvollständigen Klärung der Denkmalschutzbelange an, für die anscheinend alle Seiten Verantwortung tragen, und setzt sich in einer wachsweichen Baugenehmigung fort. Der Bauherr vertraut auf Aus- und Zusagen von Architekt, Ämtern und Amtsträgern, die sich mit der Zeit in Luft auflösen oder nicht haltbar sind, und steht jetzt vor einem Scherbenhaufen, an dem vor allem die Juristen verdienen werden.

Landesamt für Denkmalpflege sitzt auf hohem Ross

Jeder Baufachmann sollte wissen, dass mündliche Einsprüche gegen eine Baugenehmigung oder gar Änderungswünsche letztlich nur heiße Luft sind, genauso wie Zusagen oder Versprechungen von Alt-OBs und Amtsleitern – zumal diesen gegenüber weder Untere Baurechtsbehörde noch Untere Denkmalbehörde weisungsgebunden sind.

Weisungsgebunden ist man aber gegenüber der Regierung – und die hängt jetzt mit drin, was erst recht zu einem gordischen Knoten nie gekannter Größe führt. Befeuert wird das Ganze von einem Landesamt für Denkmalpflege, das anscheinend (immer noch) auf hohem Ross sitzt und etwa nur bestimmte Büros für die nötigen Untersuchungen akzeptiert (das Wettbewerbsrecht lässt grüßen).

Ansehen der Stadt und ihrer Verwaltung in Gefahr

Das jetzige Desaster hat etliche Väter und Mütter, wurde aber anscheinend durch das indifferente und widersprüchliche Verhalten städtischer Ämter/Vertreter maßgeblich mit verursacht bzw. noch verschlimmert. Daher wäre es nur konsequent, wenn die Stadt und ihre Verantwortlichen unverzüglich die Vorreiterrolle übernehmen, um zur dringend notwendigen Schadensbegrenzung beizutragen. Es könnte sonst gut sein, dass es bald nicht mehr nur um ein Bauvorhaben geht, sondern um das Ansehen der Stadt und ihrer Verwaltung.

Klaus Lepelmann (Dipl.Ing. Univ.)

78655 Dunningen