Die Stadtbibliothek Volkach macht Kindern und Jugendlichen in den großen Schulferien ein ganz besonderes Angebot: Den kostenlosen Sommerferien-Leseclub für junge Leute unter dem Motto „Lesen was geht!“, wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mitteilt.

Wer sich beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub anmeldet, kann exklusiv tolle Medien ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Die Stadtbibliothek Volkach macht bei dieser bayernweiten Aktion mit, die mit spannendem Lesefutter und Preisen lockt. Für jedes Buch, Comic oder Hörbuch bekommen die angemeldeten Kinder einen Stempel in das dafür vorgesehene neue Sommer-Journal. Man kann sich Stempel laut Mitteilung aber auch durch bestandene Challenges, kreative Beiträge oder der Teilnahme an Aktionen „verdienen“. Jeder Teilnehmende erhält am Ende eine Urkunde.

Info: www.sommerferien-leseclub.de