Sommerach vor 49 Minuten

Lese im Schulweinberg

Zu Beginn des neuen Schuljahres bekamen die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse an der Grundschule Sommerach eine besondere Aufgabe übertragen: Sie sind in diesem Schuljahr für den schuleigenen Weinberg verantwortlich. Gleich in der zweiten Schulwoche führten die Kinder unter Anleitung von Herrn Ruppert Weickert die Weinlese durch. Ausgestattet mit Scheren und Bottichen machten sich alle nach einer kleinen Einweisung motiviert an die Arbeit. Zuerst wurden die Trauben geerntet, dann per Hand in der Traubenmühle gemahlen und anschließend in der Kelter gepresst. Nach einer Einweisung von Herrn Weickert wurden mithilfe eines Refraktometers 70 Grad Öchsle gemessen. Nach getaner Arbeit konnten sich alle Kinder bei einer Brotzeit stärken und den frisch gepressten Traubensaft verkosten.