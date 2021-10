An diesem Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr grooven die vier Künstlerinnen, Sängerinnen und Songwriterinnen Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer von Les Brünettes die Bühne der Alten Synagoge Kitzingen.

Die vier haben das A-cappella Genre definitiv von Ballast und Regeln befreit, wie es in der Ankündigung der Volkshochschule heißt. Vier musikalische Identitäten und Temperamente treffen immer wieder aufeinander. Was entsteht, ist unterhaltsam, anziehend und magisch wie das Leben selbst. Stilistisch treffen Funk- und House-Beats auf Rap und Chanson, auf soulige Elemente oder einfach auf bestes Pop-Songwriting. Man hört beatbox, body percussion, Klatschen, Stampfen, es wird gehaucht und geküsst – in drei verschiedenen Sprachen.

Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz, online im www.ticket.shop-kitzingen.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.