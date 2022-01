Gemäß einer Mitteilung der F.S. Fehrer Automotive GmbH wurde ihr Mitarbeiter Leon Karl von der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt geehrt. Der ausgelernte Technische Modellbauer hat mit seinem Prüfungsergebnis den „Ersten Platz“ in seinem Ausbildungsberuf belegt.

Zum dritten Mal in Folge geht die Auszeichnung „Prüfungsbester der IHK“ im Bereich „Technischer Modellbauer“ an einen Auszubildenden des Kitzinger Automobilzulieferers, heißt es weiter in der Mitteilung. Leon Karl übernimmt die Auszeichnung des „Prüfungsbesten“ direkt von seinem Kollegen Jaro Grötsch. „Wir sind stolz darauf unseren Auszubildenden die besten beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten geben zu können. Sowohl fachlich als auch menschlich stimmt das Umfeld für unseren Nachwuchs. Die Preise, die unsere Jugend immer wieder verliehen bekommt, bestätigen uns. Wir, als Firma, sind uns bewusst, dass gut ausgebildetes Personal ein wichtiger Faktor unseres unternehmerischen Erfolgs ist", berichtet Ausbildungsleiter Steffen Gernert in der Meldung.