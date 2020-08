Biebelried vor 36 Minuten

Lenkzeit fast doppelt überschritten

Beamte der Verkehrspolizei zogen am Mittwoch einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der bis zu 16 Stunden am Stück hinter seinem Steuer gesessen hatte. Und dies nicht zum ersten Mal. So der Wortlaut einer Pressemitteilung der Polizei.