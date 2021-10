Rödelsee vor 1 Stunde

Leipziger "duo mélange" spielt auf dem Schwanberg

Ein besonderes Hörerlebnis erwartet die Zuhörer am Samstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. Das Leipziger "duo mélange" nimmt das Publikum mit auf eine außergewöhnliche Klangreise: Almut Unger und Thomas Laukel kombinieren die klassische Querflöte mit der Marimba, einem dem Xylophon ähnlichen Schlaginstrument, das hierzulande noch recht selten zu hören ist und seine Wurzeln in der südamerikanischen Folklore beziehungsweise im nordamerikanischen Jazz hat. Fast alle Werke wurden eigens für die einzigartige Besetzung arrangiert, heißt es in einer Mitteilung der Communität Casteller Ring. Dem Zuhörer werden daher manche Stücke zwar bekannt vorkommen, die Umsetzung auf dem außergewöhnlichen Instrumentarium ist jedoch ein besonderes Klangerlebnis. Es gilt die 3G-Regel, am Platz herrscht Maskenpflicht. Anmeldung erforderlich bis Samstag, 16. Oktober, 10 Uhr, per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.