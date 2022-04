Escherndorf 19.04.2022

Leiern in Escherndorf

Endlich wieder richtig Leiern, so die Aussage einiger Kinder und Jugendlicher aus Escherndorf. Das war wegen Corona in den letzten zwei Jahren nicht möglich. Da haben sich die "Jungen Leirer" an ihre eigene Haustür gestellt und kräftig geratscht. Dabei wurden sie von ihren Eltern und Großeltern unterstützt. So mancher Escherndorfer hatte seinen alten Leierkasten herausgeholt und sich ebenfalls an seine Eingangstür gestellt. In diesem Jahr wurde nun wieder durch den Ort gezogen. Zwei Tage ersetzen die Buben und Mädchen mit ihren Leierkästen das Glockengeläut der Kirche. Diese bleiben an den Kartagen stumm, um auf das Leiden und Sterben Jesu aufmerksam zu machen. Die alte Tradition des Leierns muss erhalten bleiben, so die einstimmige Meinung der jungen Escherndorfer Leirer.