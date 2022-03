Kitzingen vor 1 Stunde

Leichtkraftradfahrer übersieht geparktes Auto und fährt auf: 7000 Euro Schaden

Ein 62-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Leichtkraftrad auf der Jahnstraße in Kitzingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er laut Polizei einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten BMW und fuhr auf das Heck des Autos auf.