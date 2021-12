Wiesenbronn vor 12 Minuten

Leichtkraftrad-Fahrerin stürzt in Kurve

Eine 17-jährige Leichtkraftfahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße in Richtung Kitzingen gestürzt. In einer Kurve verlor sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Krad, wie die Polizei mitteilt. Beim Sturz zog sich die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen zu, welche der Rettungsdienst versorgte. Danach kam die junge Frau zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.