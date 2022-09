125 Jahre besteht der Kitzinger Ruderverein; eine sportliche und gesellschaftliche Institution in der Kreisstadt. Elitedenken ist dem Verein jedoch fremd. Früher habe man einen Bürgen gebraucht, um beim KRV aufgenommen zu werden, schildert Vorsitzender Dieter von der Kall und ergänzt: "Heute reicht Freude am Sport auf dem Wasser, den wir als Breitensportverein Jung und Alt ermöglichen."

Dieser Anspruch des KRV zeige sich auch an den Neuanschaffungen, erklärt Sportvorstand Dr. Michael Bedö. Den jüngsten Zuwachs im Bootshaus stellen zwei sogenannte "Rowing SUPs" dar. Auf ein Feststoff-Stand Up Paddle Board ist eine Rudereinheit montiert. Während motivierte Paddler auf aufblasbaren Boards acht Stundenkilometern erreichen, sind mit den Rowing SUPs auf längerer Strecke höhere Geschwindigkeiten möglich. Der Umstieg vom Paddeln oder aus dem Mannschaftsruderboot aufs Einer-Rudern werde durch die kippstabilen Rowing SUPs erleichtert und die Möglichkeiten des Jugendtrainings verbessert. Ältere Vereinsmitglieder wiederum könnten auf den Rowing SUPs sicher das Einer-Rudern genießen, so Dr. Bedö.

Interessierte, die bisher noch nicht den Weg zum Rudersport gefunden haben, können im kommenden Jahr nach Einführungskursen im Frühjahr mit den Rowing SUPs durchstarten – KRV-Mitglieder noch bis zum Abrudern im Oktober.

Von: Daniel Nagl (Pressebeauftragter, Kitzinger Ruderverein von 1897)