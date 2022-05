Ab sofort bietet der Stadtverband für Leibesübungen Kitzingen wieder Termine für das Sportabzeichen. Training und Abnahme für leichtathletische Übungen beginnen ab 25. Mai, immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr (außer an Fronleichnam und im August) im Sportzentrum Sickergrund, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Schwimmleistungen sind immer sonntags um 7.30 Uhr im Hallenbad Aqua-Sole (Termine sind am 22. Mai, 26. Juni, 3. und 17. Juli sowie am 25. September), das Radfahren startet immer sonntags um 8 Uhr auf dem Schwimmbad-Parkplatz, das erste Mal am 29. Mai. Weitere Termine sind am 19. Juni, 24. Juli und 18. September.

Weitere Infos bei Peter Neuweg, Tel.: (09323) 804011.